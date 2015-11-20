ФНЛ. «Арсенал» в гостях вырывает победу у «Тосно»

В первом матче 22 тура ФНЛ "Тосно" в домашнем матче уступил тульскому "Арсеналу". Хозяева поля дважды выходили вперед, но оба раза преимущество в счете им удержать не удалось, а на 85 минуте форвард гостей Александр Кутьин оформил дубль и принес победу в матче своей команде. Отметим, что на 51 минуте футболисты "Тосно" остались в меньшинстве, за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Никита Тимошин.

Первенство России среди молодежных команд. 16-й тур

Тосно – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Голышев, 14; 1:1 – Кутьин, 27; 2:1 – Мухаметшин, 59; 2:2 – Федотов, 66; 2:3 – Кутьин, 85.