Минасов: «Как вы себе представляете, что кто-то мог приказать Аленичеву не ставить Широкова?»

Агент полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов дал свой комментарий по ситуации, возникшей вокруг его клиента.

– Верна ли информация о минимуме в 15 матчей, которые надо провести Роману, чтобы продлить контракт?

– Это условия договора, который является конфиденциальным. Я не имею права подтверждать эту информацию. Но в договоре есть много пунктов, которые Роман исправно выполняет. Даже тех, где он пошел на уступки клубу этим летом. Да, и Роман летом будущего года, принимая решение о продлении контракт, будет опираться на мнение руководства команды. Но почему все думают, что Роман обязательно продлит контракт?

– Не кажется ли вам, что немного не так акценты расставлены, потому что Широков и сам может не пожелать продлить контракт с клубом, где его, возможно, не хотят видеть?

– Конечно. Для футболиста важно, в первую очередь, мнение тренера. Мнение человека, который отвечает в клубе за футбол, за результат – мнения партнеров и тренера. Но получается, что по этой информации, которая непонятно откуда взялась (как и выдержки, неточные, кстати, из договора – а он является конфиденциальным), тренеру приказано не выпускать игрока на матч. А завтра те же люди, которые это приказали, спросят с тренера за поражение: ну что же ты, елки-палки? И у тренера есть аргументы: его ведь попросили не ставить ведущего игрока. Как вы это себе представляете, что кто-то мог приказать Аленичеву не ставить Широкова? У меня это в голове не укладывается.