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Ловчев: «Проблема именно в Денисове»

20 ноября 2015, 01:48
13

Бывший игрок московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника столичного «Динамо» Игоря Денисова.

«Когда у игрока такое происходит один раз, это можно посчитать случайностью. Когда два-три – то клубу и тренеру надо насторожиться. А когда в четвертый и более раз, то это уже хронические эпизоды. Человек, видимо, и продолжит так поступать. Понятно, что команда не ясли, там и драки случаются, и с тренером ругань, но только у одного человека в лиге такое происходит раз за разом, с разными тренерами. Значит, проблема именно в Денисове. Не знаю, что там в основе, чем игрок каждый раз недоволен, сам он предпочитает молчать.

Понимаете, мне уже трудно здесь говорить о правдорубе Гарике, как его называют. Потому что футболисты, взрослея, мудреют. И руководствуются, в том числе не только своими интересами, но и интересами клуба. У него такого не происходит, весной команда была разрушена и перестала бороться за место в тройке. А сейчас ситуация сложная, там не только молодые в команде, там и опытных парней достаточно, нельзя называть «Динамо» только молодой командой. Кто тогда Габулов, Губочан, Жирков, Кокорин, Погребняк, Козлов, Ионов? Почему они-то позволяют вести себя одному игроку вот так? Ведь если такое повторяет один игрок, значит, коллектива нет. Понимаете, клубы сейчас слишком многое дают футболистам, тем есть за что быть благодарным клубу. Ну так и поддержите клуб, скажите футболисту, что он не прав! А то получается – сидит народ, копит деньги, а интересы клуба – дело второе», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Денисов Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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Zeff
1447987817
Денисов в разы лучше, чем ты игроком был и есть. Уж я то помню.
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Zeff
1447988751
Зря Гарик из Зенита ушел. Надо бы вернуть.
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Клим Чугункин.
1447992464
Денисов-калоед №1
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graf34
1447994288
а он-то прав...
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Black Giz
1447998825
Прав на все 100.
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MrVanes-Zenit
1448002442
Здесь он прав
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vladimir-7
1448009256
Лучше разбирался бы со своими свиньями,чем осуждать отличного игрока Игоря Денисова.
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sined1951
1448026545
Ну и что поднимать кипешь. Если у одного игрока с тренером разногласия, то команда не развалится. В Зените была другая ситуация. Там тренером была недовольна большая группа игроков, даже среди легионеров (Данни). Надо не Денисова обсуждать, а плохую игру команды в пас и отвратительный выход из обороны в атаку.
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