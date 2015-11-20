Ловчев: «Проблема именно в Денисове»

Бывший игрок московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника столичного «Динамо» Игоря Денисова.

«Когда у игрока такое происходит один раз, это можно посчитать случайностью. Когда два-три – то клубу и тренеру надо насторожиться. А когда в четвертый и более раз, то это уже хронические эпизоды. Человек, видимо, и продолжит так поступать. Понятно, что команда не ясли, там и драки случаются, и с тренером ругань, но только у одного человека в лиге такое происходит раз за разом, с разными тренерами. Значит, проблема именно в Денисове. Не знаю, что там в основе, чем игрок каждый раз недоволен, сам он предпочитает молчать.

Понимаете, мне уже трудно здесь говорить о правдорубе Гарике, как его называют. Потому что футболисты, взрослея, мудреют. И руководствуются, в том числе не только своими интересами, но и интересами клуба. У него такого не происходит, весной команда была разрушена и перестала бороться за место в тройке. А сейчас ситуация сложная, там не только молодые в команде, там и опытных парней достаточно, нельзя называть «Динамо» только молодой командой. Кто тогда Габулов, Губочан, Жирков, Кокорин, Погребняк, Козлов, Ионов? Почему они-то позволяют вести себя одному игроку вот так? Ведь если такое повторяет один игрок, значит, коллектива нет. Понимаете, клубы сейчас слишком многое дают футболистам, тем есть за что быть благодарным клубу. Ну так и поддержите клуб, скажите футболисту, что он не прав! А то получается – сидит народ, копит деньги, а интересы клуба – дело второе», - сказал Ловчев.