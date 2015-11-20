Нигматуллин: «Бердыев не задержится в «Ростове» надолго и явно пойдет на повышение»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время покинет Ростов-на-Дону ради работы в более серьезном клубе.

«Успехи «Ростова» говорят о том, что Бердыев в нем не задержится надолго и явно пойдет на повышение. Курбан Бекиевич заслуживает работы в более серьезном клубе. Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Скорее всего, Бердыев постарается опровергнуть это правило.

Ни для кого не секрет, что в футболе работают за зарплату. В настоящий момент «Ростов» испытывает некоторые финансовые сложности. Аналогичные возможности более симпатичны в том же «Рубине». Финансовые требования – это одна из причин, из-за которой Бердыев может вновь оказаться в Казани. А вторая – это желание вернуться в родной клуб, где Бердыев проработал более 10 лет. В Татарстане его знают и любят.

«Рубину» необходимо возвращать те позиции, которые были еще при Бердыеве. Мне лично кандидатура Роберта Евдокимова виделась не менее интересной. Он давно и успешно работает в «Газовике» и явно перерос низший дивизион. Плюс ко всему он свой воспитанник. Учитывая то, как ценятся доморощенные специалисты в Татарстане, было бы правильнее его назначить. Но у руля «Рубина» стоит руководство, которое уже работало с Курбаном Бердыевым, поэтому старые связки могут сработать в его пользу», - отметил Нигматуллин.