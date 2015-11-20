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  • Нигматуллин: «Бердыев не задержится в «Ростове» надолго и явно пойдет на повышение»

Нигматуллин: «Бердыев не задержится в «Ростове» надолго и явно пойдет на повышение»

20 ноября 2015, 01:31
10

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время покинет Ростов-на-Дону ради работы в более серьезном клубе.

«Успехи «Ростова» говорят о том, что Бердыев в нем не задержится надолго и явно пойдет на повышение. Курбан Бекиевич заслуживает работы в более серьезном клубе. Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Скорее всего, Бердыев постарается опровергнуть это правило.

Ни для кого не секрет, что в футболе работают за зарплату. В настоящий момент «Ростов» испытывает некоторые финансовые сложности. Аналогичные возможности более симпатичны в том же «Рубине». Финансовые требования – это одна из причин, из-за которой Бердыев может вновь оказаться в Казани. А вторая – это желание вернуться в родной клуб, где Бердыев проработал более 10 лет. В Татарстане его знают и любят.

«Рубину» необходимо возвращать те позиции, которые были еще при Бердыеве. Мне лично кандидатура Роберта Евдокимова виделась не менее интересной. Он давно и успешно работает в «Газовике» и явно перерос низший дивизион. Плюс ко всему он свой воспитанник. Учитывая то, как ценятся доморощенные специалисты в Татарстане, было бы правильнее его назначить. Но у руля «Рубина» стоит руководство, которое уже работало с Курбаном Бердыевым, поэтому старые связки могут сработать в его пользу», - отметил Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Нигматуллин Руслан Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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tims
1447973685
На повышение это куда? Неужели в "Пищевик"?.. Хотя, судя по всему, Нигматуллин считает повышением переход в более богатый клуб. Знал, что большинство футболистов, мягко говоря, не блещут интеллектом. Но не думал что до такой степени. Нигматуллину лучше жевать, чем говорить. А ещё лучше играть, а не трепать языком. Кстати, не думаю, что "Рубин" предпочтительнее для Бердыева, чем "Ростов"...
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Клим Чугункин.
1447992884
На повышение,это что,диск-жоккеем,как сам Нигматуллин????
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Black Giz
1447999199
Дайте Бердыеву спокойно поработать. Хватит его имя мусолить. При любых раскладах все болельщики Сельмаша будут его вечно благодарить за проделанную работу!
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vgarakh
1448003930
У Нигматулина начались проблемы с психикой.
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headdevil
1448015435
Бердыеву 63 уже, не думаю, что он поедет в Европу, а у нас смысла нет туда сюда переходить.
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vgarakh
1448025897
Бердыев задержится в Ростове надолго.
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Serjoga
1448029943
Не ему решать трудоустройство Бердыева и все подводить под знаменатель "деньги"! В Ростове его тоже все уважают и с зарплатой ни одного тренера не "кинули"! Задержки есть, но дайте закончить первенство Ростов финиширует в четверке) и к Ростову будет стоять очередь спонсоров! Так что финансовые вопросы в следующем году решатся!
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андрей андреев
1448033552
Горите в аду предсказатели хреновы,достали уже с Рубином
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