Занев: «Был уверен, что «Рубин» сможет преодолеть кризис»

Защитник пермского «Амкара» Петар Занев поделился своими ожиданиями от предстоящей игры чемпионата России против казанского «Рубина».

«Они находятся сейчас в неплохой форме, преодолев все проблемы от неудачного старта сезона. Мне кажется, что они значительно прибавили, поэтому в субботу нас ожидает тяжелая игра. Пауза, которая из-за матчей сборных была в чемпионате, пойдет казанцам только на пользу. Сейчас «Амкар» и «Рубин» являются соседями по турнирной таблице, так что предстоящий матч для нас будет битвой не за три, а за шесть очков.

Я не могу комментировать игру «Рубина» подробно, так как не нахожусь в команде. Но вы все можете видеть по последним результатам клуба, что «Рубин» немного прибавил. Я был уверен, что они смогут преодолеть тот кризис, который был у них в начале чемпионата», - сказал Занев.

Полное интервью с болгарским защитником читайте на «Бомбардире» в пятницу.