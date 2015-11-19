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    Созин: «До Евро-2016 скорее всего успеем натурализовать Ари»

    Член комитета по этике РФС, футбольный эксперт Андрей Созин поддержал идею натурализации иностранных футболистов в целях усиления национальной сборной.

    «Натурализацию я поддерживаю, но только как необходимую меру, как тенденцию — нет. У нас перед глазами положительный пример Олимпийских игр. В составе нашей сборной корейцы, канадцы завоевывали медали для российской команды. Разве это плохо?

    В российском футболе практически нет нападающих, их просто негде взять. Нет россиян, которые могли бы обыграть соперника один на один и забить гол. И если в нашем первенстве есть такой легионер, который может и хочет защищать цвета сборной России, почему нет? Не согласен с теми, кто считает, что за нашу национальную команду могут играть только россияне. Однако если пустить это на поток, мне, например, уже будет неинтересно следить за такой командой.

    Натурализовать надо тех игроков, которые на голову выше в своем амплуа футболистов с российскими паспортами. Я бы обратил внимание на нападающего «Краснодара» Ари. Этот игрок способен составить серьезную конкуренцию действующим форвардам сборной России. Очень высокого уровня игрок ЦСКА Марио Фернандес, настоящий профессионал, реально сильный крайний защитник. У нас есть, конечно, на этой позиции Игорь Смольников, но Фернандес бы нам не помешал.

    Если говорить о других кандидатах, предположим, Гилерме, Маурисио Перейра, Жоаозиньо, то, скорее, нет, чем да. Не думаю, что они помогут сборной. Кого мы успеем натурализовать до Евро-2016? Скорее всего, это будет Ари», - заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 15:31

      Давайте натурализируем сборную Германии или (если нельзя всю страну) хотя бы "Баварию"

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:24

      Да, в нашей сборной не хватает этого Фантомаса. Смолов,Кокорин и Керж.
      вполне достаточно.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 ноября 2015, 00:39

      Говорит так, как будто покупает игроков.
      Мы уже игроков в сборную покупаем?

      1
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      Рейтинг: +15

      Доктор Эго 19 ноября 2015, 22:07

      Мели Емеля, твоя неделя. Чучело даже не в курсе, рассиживая в кабинетах, что Марио Фернандес за Бразилию заигран.

      -2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Доктор Эго 20 ноября 2015, 04:31

      Он еще может быть натурализован за сборную России, так как по правилам ФИФА футболист считается заигранным за свою сборную только в официальном матче!
      Не лезь вперед батьки в пекло)))

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 ноября 2015, 21:31

      Правильно и логично сказал. Марио и Смольников примерно одинаковы по характеристикам, Марио к тому же и моложе будет, значит, больше вероятность большого прогресса. И потом, ЦСКА наконец-то сможет укрепить защиту легионерами (это уже мысли как болельщика клуба; кто не согласен - понимаю, но ничем помочь не могу)

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