Бабаев: «В вопросе по Думбия многое будет зависеть от перспектив ЦСКА в еврокубках»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб еще не вступал в переговоры с итальянской «Ромой» по поводу продления аренды или выкупа прав на нападающего Сейду Думбия. 27-летний форвард в 17 матчах за ЦСКА в этом сезоне забил 11 мячей. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

– На сегодняшний день шансы, что Думбия отыграет весь сезон за ЦСКА, крайне малы?

– Наверное, это не самая простая задача. Но я бы окончательно не отказывался от такого варианта. Надо дождаться окончания первого круга. Нужно понять наши перспективы в еврокубках. От этого будет очень многое зависеть. Пока мы не готовы ответить однозначно на ваш вопрос. Еще есть время.

– Но вы сделали официальный запрос "Роме" о продлении аренды?

– Нет. При подписании арендного соглашения изначально предполагалось, что мы можем возобновить переговоры зимой. Но пока такого предложения мы не делали.