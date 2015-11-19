Денисов конфликтует с «Динамо» из-за долгов по зарплате

Хавбек «Динамо» и сборной России Игорь Денисов пошел на конфликт с клубом из-за долгов по зарплате. В связи с этим, игрок может быть отправлен в дублирующий состав бело-голубых.

Ранее заявлялось, что Денисов поссорился с медицинским штабом «Динамо», который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны полузащитника. При этом, Денисов даже обратился к генеральному директору клуба Сергею Сысоеву с просьбой уволить эскулапов.

Весной нынешнего года Денисова уже ссылали в дубль «Динамо» по причине конфликта с предыдущим наставником Станиславом Черчесовым. Кроме того, хавбек даже был выставлен на трансфер. Однако, после того, как специалист в июле покинул свой пост, игрок был возвращен в основной состав.

Согласно неофициальным данным, зарплата Денисова в московском клубе составляет пять миллионов евро в год. Соглашение с Денисовым действует до конца июня 2017-го года.