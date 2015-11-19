Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денисов конфликтует с «Динамо» из-за долгов по зарплате

19 ноября 2015, 15:11
14

Хавбек «Динамо» и сборной России Игорь Денисов пошел на конфликт с клубом из-за долгов по зарплате. В связи с этим, игрок может быть отправлен в дублирующий состав бело-голубых.

Ранее заявлялось, что Денисов поссорился с медицинским штабом «Динамо», который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны полузащитника. При этом, Денисов даже обратился к генеральному директору клуба Сергею Сысоеву с просьбой уволить эскулапов.

Весной нынешнего года Денисова уже ссылали в дубль «Динамо» по причине конфликта с предыдущим наставником Станиславом Черчесовым. Кроме того, хавбек даже был выставлен на трансфер. Однако, после того, как специалист в июле покинул свой пост, игрок был возвращен в основной состав.

Согласно неофициальным данным, зарплата Денисова в московском клубе составляет пять миллионов евро в год. Соглашение с Денисовым действует до конца июня 2017-го года.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjik78
1447937400
Они его еще лавку с решетками полировать заставят :)))
Ответить
Клим Чугункин.
1447938333
Надаотобрать у Денисова калькулятор,так он же найдёт паршивец этакий.
Ответить
BorisoW
1447939767
Да здравствует лимит!!!Пусть звездуны получают миллионы за место на лавке!!!Что в контракт нельзя написать,играешь,получаешь миллионы свои,нет,значит оклад в 5000 рублей?
Ответить
Consileri
1447939788
Ничего удивительного в этом нет Вся эта ситуация с Динамо удручает и раскрывает всю сущность российского футбола
Ответить
maygli
1447941059
Как был капризным мальчиком, так им и остался. Кто следующий захочет с ним помучиться? :))
Ответить
sined1951
1447950440
И правильно делает, что отстаивает свои права согласно действующего контракта. В этой статье написали о зарплате в 5 млн., в другой-4.5 млн. Но он этого стоит, иначе в наших условиях давно бы не играл. Почему Хави Гарсия из Зенита, который играет хуже, платят такие деньги и платят вовремя. Но Гарсия-легионер и с ним считаются. а на наших можно положить большой и с прицепом. Ну а болельщикам не надо завидовать и считать деньги в чужом кармане. Что бы не говорили, а Денисов- талант и игрок топ-уровня.
Ответить
sined1951
1447950851
Опять трепотня. Денисов лучший опорник в России, по крайней мере играет лучше Хави Гарсии из Зенита. Он не сачок, он боец, который борется всегда до конца, не щадит себя. Если он говорит, что плохо себя чувствует-значит так оно и есть. Почему-то к игрокам-легионерам относятся уважительно, а к российским относятся как к рабам. Недавно подверглись травле с помощью прессы игроки Спартака Д.Комбаров и Глушаков, на которых пытались списать все неудачи в игре Спартака. Ну а Денисов-это вообще любимый персонаж для травли. Я смотрел все матчи Динамо в этом сезоне и Денисов в них был одним из лучших. А ведь он лучший опорник в стране по чистому отбору мяча. Обидно читать отзывы болельщиков,которые охотно включаются в эту травлю.
Ответить
sined1951
1447951104
Забыл. Вы посмотрите на фото, которое разместили в статье. Такое фото у нас размещают тогда, когда нужно унизить и оскорбить человека, когда хотят, чтобы болельщики подвергли его обструкции
Ответить
headdevil
1447953311
Он не стоит того
Ответить
alp
1447959829
как он задолбал со своим баблом!!
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
1
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
2
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
24
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Все новости
Все новости
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
1
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+