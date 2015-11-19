Бубнов: «Ребров не виноват в пропущенных голах»

Спортивный эксперт Александр Бубнов считает, что вратаря сборной России Артема Реброва нельзя обвинять в пропущенных голах в товарищеском матче против Хорватии.

«Ребров ни в одном из пропущенных голов не виноват. В двух случаях наши игроки оголили зоны, и вратаря практически расстреливали. А в третьем был обыгран защитник, а затем последовал очень сильный и точный удар с линии штрафной. Так что говорить о неудачном дебюте в сборной я бы не стал. Здесь, пожалуй, больше претензий можно предъявлять к защитникам и полузащитникам», – считает Бубнов.

Напоминаем, что в товарищеской встрече сборная России уступила Хорватии со счетом 1:3.