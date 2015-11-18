Буффон, Лихтштайнер и Манджукич могут пропустить матч с «Миланом»

Участие трех игроков «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А против «Милана» находится под вопросом.

Вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон испытывал проблемы с бедром в ходе товарищеской встречи сборных Италии и Румынии. Футболист был заменен в ходе матча.

Также в товарищеской игре за национальную команду Швейцарии повредил правое бедро защитник Штефан Лихтштайнер.

Нападающий Марио Манджукич получил травму голеностопа, играя за сборную Хорватии против команды России. Ему предстоит пройти медосмотр.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится в субботу 21 ноября. Перед 13-м туром Серии А «Ювентус» находится на седьмой позиции в таблице, отставая от идущего шестым «Милана» на два очка.