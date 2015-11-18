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  • ФИФА рассмотрит скандирования турецких фанатов во время минуты молчания

ФИФА рассмотрит скандирования турецких фанатов во время минуты молчания

18 ноября 2015, 12:06
9

ФИФА рассмотрит инцидент, произошедший перед матчем Турция – Греция. Фанаты хозяев нарушили минуту молчания в память о погибших в результате террористической атаки в Париже. Турецкие болельщики во время минуты молчания начали свистеть и скандировать «Аллах акбар».

«Говорить о каком-то дисциплинарном разбирательстве пока преждевременно. Сперва мы должны рассмотреть все имеющиеся материалы по этой ситуации», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

Напомним, в результате терактов во французской столице погибли 129 человек.

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Европа Турция
Комментарии (9)
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anri1703
1447838307
в турции хватает ошпареных фанатов ...
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Petrak86
1447841265
за такое можно бы и из уефа исключить, но ведь тогда из-за кучки дебилов пострадают клубы, сборная и сотни тысяч адекватных фанатов
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SekatoR
1447841307
Так они же в одной коляске с игил, с этой х..етой, всегда куски говна черного были эти турки
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plehanov6
1447848680
Уверен, сейчас по этому поводу ни чего не возникнет. Вот если это произошло бы в России, то нас отстранили бы от ЕВРО-2016 и ЧМ-2018 СТО ПУДОВ.
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Любер
1447849497
Ошпаренных и у нас хватает. А может это ответ на радость шарлирастов...
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Romio-xxx
1447856225
У них 129,у нас 224 и че теперь,все ныть должны?
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prtcs
1447864087
Эти уроды только могут издеваться над женщинами и безжаитными и всегда орудуют только подло. А по мужски выйти один на один - трусы. Вот у них такой аллах.
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Lexx1k
1447866593
поэтому к мусульманам никогда не будет доверия, какие бы они акции и флешмобы не организовывали... все на одно лицо и всех под одну гребёнку... днём ручкаются и улыбаются, а ночью убивают...
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