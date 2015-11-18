ФИФА рассмотрит скандирования турецких фанатов во время минуты молчания

ФИФА рассмотрит инцидент, произошедший перед матчем Турция – Греция. Фанаты хозяев нарушили минуту молчания в память о погибших в результате террористической атаки в Париже. Турецкие болельщики во время минуты молчания начали свистеть и скандировать «Аллах акбар».

«Говорить о каком-то дисциплинарном разбирательстве пока преждевременно. Сперва мы должны рассмотреть все имеющиеся материалы по этой ситуации», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

Напомним, в результате терактов во французской столице погибли 129 человек.