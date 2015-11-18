Гершкович: «Если в сборной будет играть только молодежь, результата не будет»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что слишком много молодых игроков может навредить основной сборной России.

– Главный тренер посмотрел уровень ближайшего резерва. Естественно, сложно ожидать игры с листа в обороне, ведь защитники впервые действовали в таком сочетании. Плюс были нервозность и волнение. Все это сказалось на том, что в обороне мы сыграли неважно. И это еще мягко говоря.

– Какой-то позитив в этом неудачном матче найти можно?

– Ребята неплохо смотрелись в атаке, были серьезные подходы к воротам хорватов. Но в целом впечатление от действия наших игроков осталось не совсем приглядное. Явно те, кто сыграл против Хорватии, уступают по уровню «основе». Многие говорят о том, что надо больше доверять молодежи, но, если только она и будет играть, результата не будет