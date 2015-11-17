Матч Германия – Голландия отменен, стадион в Ганновере заблокирован

Товарищеская встреча в Ганновере между сборными Германии и Голландии отменена. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За несколько часов до начала игры полиция обнаружила на территории стадиона подозрительный предмет, после чего было принято решение заблокировать подъезды к арене и эвакуировать всех находящихся на ней людей.

При этом представители правоохранительных органов официальную причину отмены матча пока не озвучили.

Сообщается, что посетить этот матч планировала канцлер Германии Ангела Меркель.