Олич: «Обещанного Федуном «Мерседеса» я не видел»

Нападающий сборной Хорватии Ивица Олич ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской встречи против команды России.

– В прошлом году вы сменили благополучный "Вольфсбург" на "Гамбург", который боролся за выживание. Для многих это решение стало неожиданным. Не жалеете сейчас о своем выборе?

– "Гамбург" – мой первый немецкий клуб. И у меня были прекрасные отношения с его президентом. Команда попала в трудную ситуацию, шла на последних местах. Президент мне позвонил и позвал помочь. Можно сказать, что в тот момент я принимал решение не головой, а сердцем. Ведь в "Гамбурге" до этого я провел прекрасное время. Там потрясающий город, великолепные болельщики, и я очень хотел помочь команде остаться в Бундеслиге. Нам удалось сохранить прописку, а в этом сезоне у меня начались проблемы. Пока я не играю, но посмотрим. Есть еще пять матчей до конца первой части чемпионата.

– Слышали про рекорд вашего бывшего одноклубника Игоря Акинфеева?

– Конечно. Он большой молодец.

– Вы, видимо, не поняли. Имеется в виду то, что он пропускает в Лиге чемпионов 35 матчей подряд. В последний раз на ноль он сыграл еще при вас в 2006-м.

– Что тут можно сказать? Главное, что он играет в Лиге чемпионов. Это футбол высшего уровня, и я могу только поздравить ЦСКА, что каждый год представляет Россию в главном турнире.

– Хотели бы сыграть с Россией на Евро? В группе это сделать не удастся, поскольку наши сборные в одной корзине. Может, в плей-офф?

– Конечно! Раз не можем сыграть в группе, тогда сойдемся в финале!

– Федун вам, кстати, не подарил обещанный "Мерседес" за решающий гол и победу над Англией в 2007-м, которая позволила России попасть на Евро-2008?

– (Смеется). Думаю, что нет. Не знаю, я ничего не видел.