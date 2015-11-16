Созин: «Не следует экспериментировать в сборной»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что сборной России не следует экспериментировать в товарищеских матчах.

«Считаю, что за несколько прошлых лет мы потеряли значимость того факта, что играет сборная. Помните, в Химках с белорусами вышла на поле прямо совсем девятая команда. А майка сборной очень ко многому обязывает. Не понимаю, что такое второй, третий состав. В сборной должны играть лучшие футболисты. Всего сборная проводит восемь матчей вместе с товарищескими играми в год. Мне кажется, экспериментировать с составом в сборной можно, но делать это очень дозированно. Футболисты должны доказывать выступлениями в клубе, что они достойны играть в сборной.



Не считаю, что Васин – игрок сборной и что он на какую-то дальнюю перспективу. Образно назвал его фамилию. Нам осталось до чемпионата Европы провести три матча. Не думаю, что надо экспериментировать. Полагаю, нужно наигрывать состав, который теоретически видит Слуцкий. Если он хочет ввести нового игрока, посмотреть на него, то это нужно делать очень дозированно. Сборная – не место для экспериментов. Нужно экспериментировать в клубе», — сказал Созин.