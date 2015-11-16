Нигматуллин: «В первом тайме должен сыграть Ребров»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что в первом тайме товарищеского матча должен сыграть вратарь Артем Ребров.

«Я хочу увидеть на поле 10 новичков, как ранее заявил Леонид Слуцкий. Прекрасно понимаю психологию игроков, которые едут на сбор, но при этом не выходят на поле. Для футболистов, которые впервые вызываются в национальную команду, очень важно сыграть. Почувствовать атмосферу матча сборных – это непередаваемое ощущение.

Нам нужно проверить ближайшие резервы, поэтому товарищеская игра с серьезным соперником подходит идеально. Жду выхода Дениса Черышева, но не думаю, что Слуцкий читает мои комментарии и прислушается ко мне.



Что касается вратарей, то я бы сделал выбор в пользу Артема Реброва. В первом тайме пусть сыграет он, а во втором Юрий Лодыгин. Вратарь «Зенита» хоть и вернулся в основной состав, но пока не набрал свою лучшую форму. Но и «Спартак» играет неудачно, поэтому форму голкипера красно-белых тоже не просто оценить», — сказал Нигматуллин.