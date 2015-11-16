Радченко: «Команда не просто работает на результат, она получает удовольствие»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что под руководством Леонида Слуцкого поменялся психологический фон сборной России.

«Похоже, тренер быстро нашел слова, поменявшие психологический фон. Сейчас он у команды всегда на хорошем уровне. Это видно и по игре, и по поведению игроков. Что позволяет им лучше делать, что от них требуется. Заслуга Слуцкого – и эффективное взаимодействие между футболистами, например, связки Широков – Дзюба.

Значит, удалось так подобрать игроков и так их расставить, чтобы они действовали на своем уровне и друг друга дополняли. Еще один важный момент – команда не просто работает на результат, а получает удовольствие от своего футбола. Удовольствие – тоже следствие позитивного фона», – сказал Радченко.

17 ноября в Ростове пройдет товарищеский матч сборной России против сборной Хорватии.