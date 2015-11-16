Плетикоса: ««В «Спартаке» моему агенту сказали, что я буду бегать по шесть часов по кругу»»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, при каких обстоятельствах покинул команду.

– Ваша история со «Спартаком» завершилась, кажется, письмом из клуба – тот желал расторгнуть контракт в одностороннем порядке?

– Да. Я вернулся из «Тоттенхэма», в июне там закончился сезон. В России еще продолжался. Моему агенту Карпиным было сказано: «Не нужно Плетикосе сюда приезжать на тур-два. Все равно не заявлен. Пусть едет отдыхать, вместе со всей командой возвращается после отпуска». Я даже дату запомнил – все это случилось 1 июля. А потом приходит это письмо!

– Что было дальше?

– После позвонил человек из клуба, которого все знают, и сообщил моему агенту еще новость: «Твой клиент будет 6 часов в день бегать по кругу».

– Вы про Асхабадзе?

– Ха! Не буду говорить кто.

– Как думаете, Федун обо всем этом знал?

– Я всегда говорил – Федуну надо было больше смотреть, что происходит внутри команды. Больше жить с командой. Приезжать и смотреть, что там творится. А не просто отдать ее каким-то людям: «Вот, делайте…» Это же его деньги, в конце концов! Его имя страдает! Я мог бы многое рассказать – но не хочу, чтоб люди думали: Стипе обливает грязью «Спартак». Мне обидно, что такие вещи происходили. А все вокруг искали ответ – почему «Спартак» ничего не может добиться? Да вот поэтому! Результат придет, только если все объединены целью. У «Спартака» было все – кроме порядка внутри.