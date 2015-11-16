Плетикоса: «Понял, почему «Спартак» так долго ничего не может выиграть»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, почему красно-белые долгое время не могут достичь желаемых результатов.

- Вас усадили на лавку в "Спартаке". Хоть раз Валерий Карпин пытался с вами поговорить по-человечески?

– Ни разу!

– Есть объяснение – откуда такая неприязнь?

– Не могу понять. Надо его спрашивать. Почему мне и обидно было! Любому тренеру рекламу делают футболисты. Все в курсе, что происходит в других командах. Почему у "Спартака" не было результата в последние годы, я понял, когда у меня случилась травма.

– Что произошло?

– Я просил отпустить меня в Хорватию. Там отличная клиника, работают брат и сестра Костеличи. В этой больнице восстанавливаются известные футболисты. Модрич, например.

– Вас не отпустили?

– Отпустили, никто не был против. За два месяца из "Спартака" не позвонили ни разу. Травма "крестов", сорвался трансфер в "Тоттенхэм" – и в такой ситуации ни одного звонка. Даже не поинтересовались, как прошло лечение.

– Когда позвонили?

– Как раз два месяца спустя. Говорят: "Тебе надо срочно приезжать в Москву, сидеть здесь". Знаете почему? Потому что не хватало каких-то дней для налогов. Я должен был находиться в России больше 180 дней, кажется. Мне сказали: "Если не явишься, сам будешь платить эти налоги!" Вот такой разговор.

– О здоровье не спрашивали?

– Нет. Никто. Понял, что надо уходить. Хоть мне было очень обидно. То, что похожим образом расставался с командой не только я, но и многие другие футболисты, дает ответ – почему "Спартак" так долго не может ни выиграть Кубок, ни стать чемпионом.