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  • Плетикоса: «Понял, почему «Спартак» так долго ничего не может выиграть»

Плетикоса: «Понял, почему «Спартак» так долго ничего не может выиграть»

16 ноября 2015, 06:27
20

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, почему красно-белые долгое время не могут достичь желаемых результатов.

- Вас усадили на лавку в "Спартаке". Хоть раз Валерий Карпин пытался с вами поговорить по-человечески?

– Ни разу!

– Есть объяснение – откуда такая неприязнь?

– Не могу понять. Надо его спрашивать. Почему мне и обидно было! Любому тренеру рекламу делают футболисты. Все в курсе, что происходит в других командах. Почему у "Спартака" не было результата в последние годы, я понял, когда у меня случилась травма.

– Что произошло?

– Я просил отпустить меня в Хорватию. Там отличная клиника, работают брат и сестра Костеличи. В этой больнице восстанавливаются известные футболисты. Модрич, например.

– Вас не отпустили?

– Отпустили, никто не был против. За два месяца из "Спартака" не позвонили ни разу. Травма "крестов", сорвался трансфер в "Тоттенхэм" – и в такой ситуации ни одного звонка. Даже не поинтересовались, как прошло лечение.

– Когда позвонили?

– Как раз два месяца спустя. Говорят: "Тебе надо срочно приезжать в Москву, сидеть здесь". Знаете почему? Потому что не хватало каких-то дней для налогов. Я должен был находиться в России больше 180 дней, кажется. Мне сказали: "Если не явишься, сам будешь платить эти налоги!" Вот такой разговор.

– О здоровье не спрашивали?

– Нет. Никто. Понял, что надо уходить. Хоть мне было очень обидно. То, что похожим образом расставался с командой не только я, но и многие другие футболисты, дает ответ – почему "Спартак" так долго не может ни выиграть Кубок, ни стать чемпионом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Плетикоса Стипе
Комментарии (20)
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CSKA471
1447654239
Мда....дерьмовенько там с отношениями
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firs04
1447657381
Новостники е-моё, 2 недели назад на спорт-экспресс читал.
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Sanloko
1447657554
Карпену такие футболисты, как Плетикоса, не нравились. Вот Кариока, Песьяков - это да! С ними было интересно работать)
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Nerlinger
1447661937
одним словом пятаки
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vladimir-7
1447663540
Никому не советую связываться с поросятами и идти в свинарник. А кто попал туда вынужден молчать или его выгонят сразу. Это Спартак! Запомните.
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slavа0508
1447664785
Вот при Карпине ,,,как раз и был успех два серебра и бронза,с тем составом это отличный результат,,Просто сейчас если посмотреть состав не чем не хуже и что в этоге
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CSKA №1
1447666506
Спартак-ГАВНО !!!
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KosSidFCZP
1447667515
Жесть вообще....Вратарь классный,но такое отношение,деньги деньги,здоровье насрать,налоги!Теперь реально понятно,атмосфера говно в команде и Дзюба тоже не зря гнал на них!
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borsch123
1447667748
Во сём виноваты бомжи и Обама.
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Клим Чугункин.
1447671563
Спартак-это же калоеды.
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