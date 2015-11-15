«Валенсия» попробует подписать Фалькао в январе

«Валенсия» в зимнее трансферное окно попробует подписать форварда «Челси» Радамеля Фалькао. Главный тренер испанцев Нуну Эспириту Санту хотел приобрести колумбийца во время своего прихода в команду, но тогда руководство клуба предложило ему Альваро Негредо.

Сейчас Негредо потерял место в стартовом составе команды, поэтому Нуну снова вернулся к кандидатуре Фалькао. Тренер уже обсудил возможный трансфер с владельцем «Валенсии» Питером Лимом.

Напомним, Фалькао сейчас выступает в составе «Челси», однако лондонский клуб хочет расторгнуть арендный договор с «Монако».