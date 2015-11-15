Фабрегас: «Я скучаю по «Барселоне»

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас высказался относительно решения покинуть "Барселону" летом 2014 года. По словам футболиста, в конце каталонского этапа его карьеры дела пошли не очень, большинство болельщиков было недовольно им.



"Безусловно, я скучаю по Барселоне, ведь там я провел большую часть своей жизни, и я даже вернулся туда поиграть на три года. Однако и в Лондоне меня все устраивает. Хорошо ли отнеслись ко мне в "Барселоне"? Смотря как на это взглянуть, но, думаю, да. Но наши пути с клубом разошлись", – сказал Фабрегас.