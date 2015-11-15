Хонда недоволен своим положением в «Милане»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда недоволен своим положением в команде Синиши Михайловича. Японец не попадал в стартовый состав с 22 сентября, когда «красно-черные» обыграли «Удинезе» со счетом (3:2).

«Ситуация в «Милане» достаточно непростая. Быть на скамейке в таком большом количестве матчей мне за всю свою карьеру еще не приходилось никогда. Сейчас я начинаю понимать, каково это находится вне игры.

К счастью, мое положение в национальной команде совершенно другое», – сказал Хонда.