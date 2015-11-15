Меркель посетит матч Германия – Голландия

Немецкий канцлер Ангела Меркель посетит товарищеский матч национальной команды против сборной Голландии. Также на поединке будут присутствовать все члены кабинета министров.

Ранее появилась информация, что встреча, которая запланирована в Ганновере, может быть отменена, но позже было принято решение о проведении матча 17 ноября.

Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Взрывное устройство сработало также в непосредственной близости со стадионом «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч Франция – Германия (2:0).