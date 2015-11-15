Кобелев: «Матч с ЦСКА – отличная проверка для молодых ребят»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался относительно контрольного матча с ЦСКА, который завершился победой его подопечных. По словам специалиста, никого из молодых футболистов не стоит выделять. Он считает, что им предстоит проделать серьезный путь к основе.



«Получилась хорошая тренировка. Нас порадовало поле, несмотря на то что выпало достаточно снега. Для молодых ребят это была отличная проверка, они – молодцы. Нам нужна была двусторонняя игра. Для молодых ребят такой матч – за команду Премьер-Лиги, на стадионе при болельщиках – это бесценный опыт, лишний плюсик к эмоциональному состоянию», – сказал Кобелев.