Шикунов: «На матче Россия – Хорватия ожидается ажиотаж»

Вице-президент «Ростов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Хорватии, который состоится во втроник, 17 ноября. По словам функционера, для всех жителей Ростова-на-Дона эта встреча – большой праздник.



«Билеты на матч Россия – Хорватия давно уже раскуплены, ожидается ажиотаж на матче. Ростовчане очень хотят увидеть сборную России, поддержать ее. У нас еще ни разу не играла первая сборная. Команду ожидает горячий прием от наших болельщиков, все ждут эту игру. К тому же и соперник серьезный, команда Хорватии. Для горожан этот матч – большой праздник. И погода сейчас хорошая держится», – сказал Шикунов.