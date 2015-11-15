Балахнин: «Когда Слуцкий назвал фамилию Кузьмина, я полностью поддержал»

Помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин рассказал о своих обязанностях и приглашении в национальную команду защитника Олега Кузьмина.

– Сколько часов вы провели в самолете за те месяцы, что работаете в сборной?

– Не считал. В туре три дня, каждый день я просматриваю вживую один матч, иногда два, если это в Москве. Каждый день – другой город. Но все намного проще, чем звучит. Бывает, что в 20:00 в Грозном игра, а на следующий день в два часа дня – в Перми, и ты со стадиона мчишься в аэропорт, летишь в Москву, здесь пересаживаешься на другой самолет. Но если тебе нравится твоя работа, ты получаешь удовольствие и от этого.

– Слуцкий вам дает задание отсмотреть того или иного футболиста, его игровые связи в команде?

– Перед туром мы садимся и планируем график моих перемещений. Выбираем, кто нам интересен в той или иной игре. Мне не надо смотреть общий рисунок игры, меня интересуют конкретные фамилии из списка. Времени было мало. Слуцкий выбрал 23 футболистов, через несколько дней их стало 24 – вписали Ерохина из «Урала». У нас изначально задача была не расширять этот список, не вписывать туда новые имена, не заниматься селекцией. Нам надо было «просвечивать» тех, на кого в этот короткий отрезок была сделана ставка. Понимать их функциональное состояние, видеть, какие задачи они могут выполнить в этот конкретный отрезок времени. Более того, Слуцкий уже на первой встрече показал мне основной состав, который, по его мнению, должен сыграть со Швецией. Эти 11 игроков и вышли через месяц на поле. Для чего он это делал? Для того чтобы мы на первом сборе не тратили время, ломая голову кто должен сыграть и где. Мы уже отрабатывали конкретные тактические задачи и связки

– ​Ваша реакция, когда в этом списке вы увидели 34-летнего Кузьмина?

– Никаких вопросов. На тот момент времени было видно, что он в потрясающей форме, что он один из сильнейших игроков в стране на своей позиции. Когда Слуцкий назвал эту фамилию, я полностью поддержал.