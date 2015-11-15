Ходжсон: «Футбольный мир объединится против зверств, произошедших в Париже»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон накануне товарищеского матча между его подопечными и командой Франции выразил соболезнования в связи с серией терактов, произошедших в Париже.

«От имени тренерского штаба сборной Англии и игроков я хотел бы выразить наши искренние соболезнования в адрес французского народа в это чрезвычайно трудное время. События в Париже повергли нас в шок, наши мысли связаны с погибшими, их близкими и всеми теми, кого коснулась эта трагедия.

Данный матч должен будет показать, что футбольный мир объединяется против этих зверств. Я уверен, что наша команда и болельщики сыграют свою роль и проявят солидарность к французскими друзьям, обеспечив поддержку для обеих коллективов в это трудное время», – заявил специалист.