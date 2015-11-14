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    Дзюба: «Пепе оказался милейшей души человеком»

    Форвард сборной России Артем Дзюба после победы национальной команды в товарищеском матче над Португалией (1:0) прокомментировал данную игру и персонально отметил некоторых игроков соперника.

    "Меня предупреждали, что против Пепе будет тяжело, что он жесткий и может покалечить, но ничего – оказалось, милейшей души человек. Общались с ним во время матча. Так, например, я сказал, что у вас Жоао Мариу похож на Фернандиньо, а он Смолова назвал Жуниньо Пернамбукано! Игра у нас, конечно, получалась, я в начале почувствовал кураж. Хорошая погода, полный стадион, Россия – Португалия, что еще нужно", - отметил нападающий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Ver 14 ноября 2015, 21:20

      Что еще нужно...голов бы побольше...а так всё в поряде...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 ноября 2015, 20:46

      Дзюбу Халк по португальски лопатать научил, или на пендосском

      0
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      Рейтинг: +14

      Голицын 14 ноября 2015, 20:44

      В смысле исполнения штрафных, Смолову до Пернамбукано пахать и пахать. Но аванс неплохой.

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