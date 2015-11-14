Слуцкий: «Сегодня многое у нас получалось»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал победу в товарищеском матче против команды Португалии (1:0). Наставник отметил действия своих подопечных в атаке и поддержку болельщиков.

«Очень довольны качеством игры и результатом. Те идеи и модели, которые у нас были, важно было испробовать на сопернике такого уровня. Сегодня многое у нас получалось, и прежде всего в атаке. Мы создали большое количество моментов. Атмосфера прекрасная. Болельщики большие молодцы. Надеюсь, что мы своей игрой не разочаровали людей» – говорит Слуцкий.

Слуцкий подчеркнул силу соперника.

«Понятно, что играли с хорошей командой. У них отсутствовала группа ключевых игроков, но в Португалии игроков хватит на несколько сборных. Мне сложно сказать, чего я ожидал от сборной Португалии – мои ожидания в большей степени были связаны со сборной России».