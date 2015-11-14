Ловчев: «Лимит помогает нашим футболистам. Как Дзюбе, например»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высоко оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, а также отметил, что лимит на легионеров не делает наших футболистов хуже.

«Говорил после перехода Артема в Питер о том, что ему будет нелегко и по потенциалу Рондон, которого «Зенит» был вынужден продать из-за лимита, сильнее. Но сейчас понятно уже, хоть сезон и не завершен, что я ошибся. Вдвойне приятно это признать еще и потому, что Дзюба помог команде в Лиге чемпионов, он помог сборной, и он нашел общий язык с Халком, чего не удавалось еще никому в «Зените».

Мы знали, что Артем – бомбардир. Если его поставить на позицию центрфорварда, он постоянно будет забивать. В Питере Дзюба прогрессирует и соответствует уровню всех звезд. И ведь он пришел в «Зенит», куда многие приходили и много у кого не получалось – это не так-то просто! А у Дзюбы все получилось: его приняли и болельщики, он правильно себя с ними повел. И вот теперь задумаемся о том, что лимит помог и Артему, и команде, и сборной страны. Лимит не девальвирует наших футболистов, он и сильным помогает. Да, сложилось, что Шатов и Смольников заиграли без лимита в нынешнем формате, но ведь и Дзюбе надо было соответствовать уровню! Если бы не соответствовал, Боаш бы выкрутился и не стал ставить Артема. А Дзюба сам заработал себе это место. Много было разговоров и о том, что он денег просит много. Ну так вот он и оправдывает свою зарплату», – рассказал Ловчев.