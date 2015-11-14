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  • Ловчев: «Лимит помогает нашим футболистам. Как Дзюбе, например»

Ловчев: «Лимит помогает нашим футболистам. Как Дзюбе, например»

14 ноября 2015, 17:40
9

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высоко оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, а также отметил, что лимит на легионеров не делает наших футболистов хуже.

«Говорил после перехода Артема в Питер о том, что ему будет нелегко и по потенциалу Рондон, которого «Зенит» был вынужден продать из-за лимита, сильнее. Но сейчас понятно уже, хоть сезон и не завершен, что я ошибся. Вдвойне приятно это признать еще и потому, что Дзюба помог команде в Лиге чемпионов, он помог сборной, и он нашел общий язык с Халком, чего не удавалось еще никому в «Зените».

Мы знали, что Артем – бомбардир. Если его поставить на позицию центрфорварда, он постоянно будет забивать. В Питере Дзюба прогрессирует и соответствует уровню всех звезд. И ведь он пришел в «Зенит», куда многие приходили и много у кого не получалось – это не так-то просто! А у Дзюбы все получилось: его приняли и болельщики, он правильно себя с ними повел. И вот теперь задумаемся о том, что лимит помог и Артему, и команде, и сборной страны. Лимит не девальвирует наших футболистов, он и сильным помогает. Да, сложилось, что Шатов и Смольников заиграли без лимита в нынешнем формате, но ведь и Дзюбе надо было соответствовать уровню! Если бы не соответствовал, Боаш бы выкрутился и не стал ставить Артема. А Дзюба сам заработал себе это место. Много было разговоров и о том, что он денег просит много. Ну так вот он и оправдывает свою зарплату», – рассказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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Вомбат
1447517635
Ошибаетесь Ловчев. И Шатов и Смольников тоже заиграли благодаря лимиту. Если бы лимита на тот момент было (7-4), и тот и другой остались бы в Зените на скамейке.
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Snerg
1447521632
ловчев когда у тебя язык порализует ? ты не давно орал про лимит"! а теперь помогает!? это не спартаковец!это гавно тупое из мини футбола и не более
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андрей андреев
1447523432
Ничего страшного,поиграл бы за другой рф клуб-зарплата поменьше ,чем в Зените-зато игры побольше(а то все хотят хоть на скамейке,но за 3 ляма
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GoldPlayFIFARus9
1447524592
Ага,или Кокорину получать бешенные бабки.Через пару с таким лимит будет требовать з/п чуть ли не как у Месси
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Garrincha58
1447580248
дурак ловец при чем здесь лимит или Дзюба просто у него сейчас фарт но бесконечно это продолжаться не может а дерево оно обязательно завянет не понимаю что в этом Дзюбе нашли
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legendsofsails
1447623737
Трепло кукурузное Ловчев- пока по полю бегал еще ничего было, а теперь безмозглый, в аналитики полез...Тьфу! Торговал бы лучше семечками!
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