На матче Россия – Португалия будут приняты дополнительные меры по безопасности

Глава оргкомитета по организации матча между сборными России и Португалии Иван Перонко рассказал, что безопасность на сегодняшней игре будет обеспечена на высоком уровне. Напомним, встреча состоится на стадионе «Кубань» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«К любому матчу на стадионе «Кубань» готовятся так, чтобы обеспечить полную безопасность. На футболе в Краснодаре Уровень безопасности всегда был достаточно высоким. И матчи подобного уровня наш город будет принимать уже не в первый раз. Кроме того, я уверен, что органы, отвечающие за организацию безопасности на игре, примут определенные дополнительные меры», – сказал Перонко.

Напомним, в пятницу во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) вблизи стадиона «Стад де Франс « произошло несколько терактов, в результате которых по предварительным данным погибло около 60 человек.