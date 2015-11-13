Зимой Мовсисян может вернуться в МЛС

Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в возвращении Мовсисяна заинтересован его бывший клуб «Реал Солт-Лейк». Минувшим летом американцы уже пытались подписать игрока, однако тогда сам футболист предпочел остаться в «Спартаке».

Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» в период с 2007 года по 2009. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий сыграл в десяти встречах и забил три гола.