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Зимой Мовсисян может вернуться в МЛС

13 ноября 2015, 20:04
3

Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в возвращении Мовсисяна заинтересован его бывший клуб «Реал Солт-Лейк». Минувшим летом американцы уже пытались подписать игрока, однако тогда сам футболист предпочел остаться в «Спартаке».

Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк» в период с 2007 года по 2009. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2017 года.

В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий сыграл в десяти встречах и забил три гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
Комментарии (3)
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VVM1964
1447435432
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basare30
1447439717
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zenit747
1447442651
Спартак, стоит признак убивает игроков, лишь единицы могут в течении длительного времени не опускаться ниже своего определенного уровня до перехода в этот клуб, так что пусть не загнивает и уходит в любой другой клуб.
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