Черевченко: «В «Локомотиве» семейная обстановка»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением об атмосфере в стане красно-зеленых. По словам специалиста, в команде царит семейная обстановка, но при этом, во время матчей соблюдается субординация.



– Вы – выходец из семинского «Локомотива», который называли семьей. Какая обстановка внутри команды?



– У нас любой футболист может подойти к любому члену тренерского штаба и поговорить на любую житейскую тему.



– Приведете недавний пример?



– У Касаева, еще раз его поздравляю, родились две прекрасные дочки. Попросил меня отъехать в связи с этим на пару дней – ну какие тут могут быть вопросы?



– Но на поле соблюдается субординация?



– Да, конечно. На тренировках, во время матчей субординация соблюдается. У нас нет панибратства в команде, у нас семейная обстановка, – сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч ТВ».