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  • Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»

Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»

12 ноября 2015, 08:37
6

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино уверен, что нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар не уступает Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар сейчас показывает превосходный уровень футбола. Его возвращение в сборную Бразилии очень пригодится команде. Не стоит забывать, что любому футболисту нужно время для того, чтобы адаптироваться в новой команде.

Когда я тренировал Неймара, он уже был очень хорош, но сейчас он показывает такое мастерство, которое ставит его на один уровень Роналду и Месси», - считает Мартино.

Напомним, что Мартино поработал с Неймаром в его первый сезон после перехода в «Барселону».

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Мартино Херардо
Комментарии (6)
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st79self
1447316067
Это будущее мирового футбола,это игрок очень даже уровня у которого есть и скорость и дриблинг и удар и пас и голевое чутье,которое позволит игроку быть лучшим в мире и затмит месси и роналду...тем более они уже не детки...так что категорически не согласен с предыдущим оратором...
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st79self
1447316174
а вот в фифа он как раз пока совсем не уровень даже азара)
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HardPony
1447321342
в фифе может быть. в жизни-не тянет на их уровень. Суарес намного лучше смотрится
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Schicko_008
1447343811
Я ничего не буду утверждать, поскольку играть ему и, соответственно, доказывать еще много. Но я просто оставлю это здесь: Статистика количества забитых голов за клубы за первые 6 сезонов (именно столько полных сезонов сыграл Неймар): 1. Пеле - 303 2. Пейротеу - 281 3. Лангара - 231 4. Г. Мюллер - 218 5. Джимми Гривз - 215 6. Зеелер - 205 7. Рональдо - 194 8. Пушкаш - 191 9. Неймар - 190 10. Кройф - 169 11. Эйсебио - 146 12. Рауль - 145 13. Суарес - 142 14. Уго Санчес, Кранкль - 135 15. Вилья - 124 ... Роналду - 97 Месси - 91
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