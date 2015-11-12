Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино уверен, что нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар не уступает Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Неймар сейчас показывает превосходный уровень футбола. Его возвращение в сборную Бразилии очень пригодится команде. Не стоит забывать, что любому футболисту нужно время для того, чтобы адаптироваться в новой команде.

Когда я тренировал Неймара, он уже был очень хорош, но сейчас он показывает такое мастерство, которое ставит его на один уровень Роналду и Месси», - считает Мартино.

Напомним, что Мартино поработал с Неймаром в его первый сезон после перехода в «Барселону».