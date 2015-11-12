Абрамович хочет строить команду вокруг Роналду

В «Челси» готовы вернуться к обсуждению варианта приобретения форварда «Реала» Криштиану Роналду. Инициатором такой идеи выступает владелец клуба Роман Абрамович. По его мнению, именно вокруг португальца можно выстроить конкурентную команду, способную добиваться успеха. Известно, что еще одним претендентом на Роналду является «ПСЖ».

В текущем сезоне 30-летний футболист сборной Португалии сыграл 15 матчей в составе «Реала», в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.