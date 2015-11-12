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Абрамович хочет строить команду вокруг Роналду

12 ноября 2015, 07:58
17

В «Челси» готовы вернуться к обсуждению варианта приобретения форварда «Реала» Криштиану Роналду. Инициатором такой идеи выступает владелец клуба Роман Абрамович. По его мнению, именно вокруг португальца можно выстроить конкурентную команду, способную добиваться успеха. Известно, что еще одним претендентом на Роналду является «ПСЖ».

В текущем сезоне 30-летний футболист сборной Португалии сыграл 15 матчей в составе «Реала», в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Англия Челси Реал ПСЖ Роналду Криштиану Абрамович Роман
Комментарии (17)
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Taga25
1447305282
Думаю, арабы опрокинут жида)))
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mauxa
1447309228
Да заберите его уже хоть кто-то.. 2 года жду, когда его продадут... А Челси он не нужен, если купят летом, ему на тот момент уже будет 31, поздно вокруг него строить команду..Идеально для Челси было бы купить Иско и строить вокруг него, но вряд ли его отдадут..
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zagrizlik
1447309859
староват,чтоб вокруг него выстраивать команду.
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ManUtd-Volgograd
1447312045
Да он в жизне не пойдет в этот говноклуб! Вокруг Днозара строй команду!
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Смит80
1447314139
Зачем??? Посвежее нет никого? Дорога Рональду в МЛС или к Арабам. Там таких любят. А , еще Зенит, но Кри-Кри не поедет в Питер!
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st79self
1447316374
дядя Рома тебе остается только мечтать и во сне строить игру вокруг роналдо
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P10NER
1447317015
Хочу красивый конец для него. В МЮ и здорово!
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ManUtd-Volgograd
1447319758
Читаю комментарии. Долбоящеры пишут про его возраст. Он в 30 лет на голову выше всех молодых. Кто лучше него сейчас??? Азар? Гетце? Погба? Ройс? Неймар?(щас барсодрочеры заплюют) Все они намного слабее Роналду. И еще года 3 как минимум ЗМ будет делиться между ним и Месси. Никто и близко не подбирается к их уровню
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Defensore
1447320541
бред
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FKulagin
1447322744
Такое ощущение, что у бомбардира редакторам по 14 лет.. Ну как такой бред в Главные новости!?
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