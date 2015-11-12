Кьеллини: «У Италии есть хорошие шансы на успех»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини призвал не торопиться с выводами о перспективах своей команды на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

«В сборной Италии формируется отличная команда. Таким составом у нас есть хорошие шансы добиться успеха.

При этом нужно понимать, что и при Пранделли у нас поначалу многое получалось, первые два года при нем сборная была очень сильна. Но как итог – мы неудачно выступили на чемпионате мира», – заявил Кьеллини.

Напомним, что 13 ноября сборная Италии проведет товарищеский матч с Бельгией.