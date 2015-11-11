Бубнов: «Ниасс – топ форвард чемпионата России»

Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о перспективах московского «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России, а также отметил игру форварда железнодорожников Умара Ниасса.

«Ниасс – топ-форвард чемпионата. И он сейчас сильнее Н’Дойе, которого «Локо» продал в Англию. Нельзя пока говорить о «Локо» как о стопроцентном претенденте на чемпионстве. У ЦСКА есть отрыв в 6 очков. Мне кажется, «Локомотив» в первую очередь сейчас должен как минимум занять второе место и должен ориентироваться именно на это. Если попадут в Лигу чемпионов, это другой уровень и другие деньги. Слышал, что в «Локо» могут быть применены санкции по финансовому фэйр-плэй, и это тоже надо учитывать», - сказал Бубнов.