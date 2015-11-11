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    Клюев: «Буссуфа служит примером для дублеров «Локомотива»

    Главный тренер молодежного состава "Локомотива" Денис Клюев рассказал о том, как тренируются сосланные в дубль игроки основного состава команды.

    «Сапатер долго с нами тренировался. С профессиональной точки зрения мне не к чему придраться. Многим ребятам стоит поучиться тому, как он относится к тренировкам, во сколько уходит, во сколько приходит, как питается. В этом плане нареканий просто не может быть!

    То же самое могу сказать сейчас и про Буссуфу. Пока он с нами, так как никаких решений не принято. Для нас наоборот хорошо, что с ребятами тренируется такой профессионал. Для них он пример. Они смотрят на то, что он умеет, и тянутся к нему, растут в мастерстве», - отметил Клюев.

    Источник: Eurofootball

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    11.11.2015 15:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      Кош 11 ноября 2015, 20:48

      пригодился бы сейчас... столько травмированных в Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 11 ноября 2015, 18:40

      Раз Буссуфа в Москве, то зачем мариновать такого игрока в дубле?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Merovingen > FRZZ 11 ноября 2015, 23:17

      Потому что он не заявлен на сезон.
      Зимой ему найдут другой клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      LokoSchach > Merovingen 11 ноября 2015, 23:22

      Он заявлен на сезон и даже играл в матче против Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 11 ноября 2015, 18:39

      Буссуфа еще в Москве?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 11 ноября 2015, 16:30

      Зато по характеру он дичь

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 ноября 2015, 15:54

      буссуфа в порядке

      1
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