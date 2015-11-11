Кокорин: «Зимой с «Динамо» может быть все, что угодно»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин заявил, что не чувствует себя ветераном в нынешнем составе команды, а также отметил, что бело-голубые часто меняют курс своего развития.

— Учитывая нынешний состав «Динамо» — не чувствуете себя в нем 40-летним ветераном?

— 40-летним — точно нет! Но вы правы, многие ребята моложе меня. Потому я и помогаю им, подсказываю в определенных моментах.

— Жестко напихать можете?

— Не скажу, что прямо пихаю. Как раньше у нас ветераны могли с молодыми обращаться… Просто стараюсь давать правильные советы, спокойно и по делу.

— И все же: кому больше всего от вас достается? Ну или меньше всего?

— Я считаю, что Саша Ташаев может построить очень хорошую карьеру. Он всегда прислушивается к советам. И не делает тех ошибок, которые, может, были у нас.

— Готовы ждать, пока команда созреет для борьбы за высокие места? Или ну его?

— Знаете, «Динамо» часто меняет направление своего развития… Я ведь в клубе не первый день, многое повидал. Мы и сильную, хорошую команду строили, и ту, где костяк из русских. Каждый год что-то менялось. То есть зимой может быть все, что угодно.