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Сарсания: «Думаю, Бердыев хочет вернуться в родной клуб»

11 ноября 2015, 09:41
6

Футбольный тренер и агент Константин Сарсания считает, что «Рубину» было бы лучше всего вернуть в команду Курбана Бердыева.

«Для «Рубина» это был бы идеальный вариант – вернуть Курбана Бердыева. Когда с ним расставались, то решили пойти другим путем, но желаемого результата не достигли. Никаких мостов в Казани Бердыев не сжигал, ни с кем не ругался. Такое часто бывает – тренера сначала увольняют, а затем возвращают назад. Тем более сейчас у клуба новое руководство. Возможно, никаких неустоек за разрыв контракта платить будет не нужно. Скорее всего, есть устные договоренности, что если Курбан Бекиевич получит предложение, его отпустят. Бердыев очень много дал «Рубину» и, думаю, хочет вернуться в клуб, ставший ему родным. Если желание трех сторон совпадет, то никаких препон по переходу тренера из «Ростова» в «Рубин» уже этой зимой не будет. Футболисты и болельщики казанского клуба с огромным удовольствием примут его обратно», – сказал Сарсания.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (6)
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андрей андреев
1447227148
Это называется-кидняк-для Ростова
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imordovcev
1447227895
На крайняк все выезды из Ростова перекроем, и никуда Бердыев не поедет)))
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андрей андреев
1447228084
А Ростов вообще никто за людей не считает. Придётся 1 место занимать))))
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Дима1960
1447228847
этого не будет
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vgarakh
1447229319
РОСТОВ И БЕРДЫЕВ - ЕДИНЫ !!!
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ВАХА ZOV
1447251527
Это громов в Рубине бучу против Бекиеча замутил , убрали его и проблемы не стало.
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