Сарсания: «Думаю, Бердыев хочет вернуться в родной клуб»

Футбольный тренер и агент Константин Сарсания считает, что «Рубину» было бы лучше всего вернуть в команду Курбана Бердыева.

«Для «Рубина» это был бы идеальный вариант – вернуть Курбана Бердыева. Когда с ним расставались, то решили пойти другим путем, но желаемого результата не достигли. Никаких мостов в Казани Бердыев не сжигал, ни с кем не ругался. Такое часто бывает – тренера сначала увольняют, а затем возвращают назад. Тем более сейчас у клуба новое руководство. Возможно, никаких неустоек за разрыв контракта платить будет не нужно. Скорее всего, есть устные договоренности, что если Курбан Бекиевич получит предложение, его отпустят. Бердыев очень много дал «Рубину» и, думаю, хочет вернуться в клуб, ставший ему родным. Если желание трех сторон совпадет, то никаких препон по переходу тренера из «Ростова» в «Рубин» уже этой зимой не будет. Футболисты и болельщики казанского клуба с огромным удовольствием примут его обратно», – сказал Сарсания.