Агуэро: «Моя цель – сыграть с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Думаю, что уже скоро я вернусь на поле. Физически я чувствую себя хорошо и во время восстановления старался поддерживать форму. Мне следует продолжать трудиться, и тогда я смогу приступить к занятиям в общей группе на этой или же на следующей неделе», – говорит Агуэро.

Футболист хотел бы сыграть против «Ливерпуля».

«Моя цель – сыграть с «Ливерпулем». Я не форсирую события, однако мое возвращение уже близко».

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится 21 ноября.