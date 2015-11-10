Хесе обойдется «Арсеналу» в 22 миллиона

Форвард мадридского «Реала« Хесе попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего испанца 22 миллиона фунтов стерлингов. На молодого игрока обратил внимание лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Известно, что кроме «Арсенала» интерес к Хесе проявляют «Ливерпуль« и «Наполи«.

В текущем сезоне Хесе в составе «Реала» провел 9 матчей, забив 2 гола и отдав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Хесе оценивается в 14 миллионов евро.