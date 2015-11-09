Игнатьев: «Вызов в сборную – один из лучших моментов в моей жизни»

Полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев искренне рад тому, что его вызвали в сборную России.

«Я всегда мечтал о сборной, старался, делал все, что только возможно, но сейчас я безумно счастлив, это точно один из лучших моментов в моей жизни.

Мне позвонил сам Леонид Викторович после того, как ЦСКА сыграл с «Краснодаром» (1:2). Мы давно знакомы, периодически созванивались, ведь это он позвал меня когда-то впервые в Премьер-лигу, в «Крылья Советов», – сказал Игнатьев.

Напомним, что 28-летний игрок вызван в сборную России вместо двух травмированных игроков.