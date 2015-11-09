Мутко: «Никакой обиды на Виллаш-Боаша у меня нет»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что слова тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, который назвал РФПЛ «чемпионатом Мутко», его не обидели.

«Никаких обид у меня нет. А то, что моими именем назван чемпионат... Что ж, спасибо. Но это не мое авторство. Ведь соответствующее решение об изменении лимита на легионеров принимал исполком РФС, его поддержала лига, подобная инициатива поступала и от клубов, в том числе и от «Зенита», председателя правления «Газпрома». Это решение поддержал Совет президента по спорту.

Я знаю, что такое футбол, знаю, какие эмоции он вызывает. Он меня не оскорбил, поэтому никакой обиды на него у меня нет. Я понимаю его эмоции. Понятно, что сегодня подбор игроков у клуба такой, что можно выставить на матч семь-восемь иностранцев, и качество игры будет другим. Я побывал в разных креслах и знаю, что это такое. Если ты тренер сборной, то тебе нужен определенный подбор игроков. А у клубного тренера другие цели. Я все это понимаю. Но в совокупности у всех одна задача – развитие футбола», – сказал Мутко.