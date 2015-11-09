Шашков: «Вопрос о расторжении договора с Яковлевым даже не понимался»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что информация о расторжении договора с нападающим Павлом Яковлевым не соответствует действительности.

«Информация о том, что «Крылья Советов» собираются расторгнуть контракт с Павлом Яковлевым, не соответствует действительности. О нем вопрос не стоял и даже никогда не поднимался. Я вообще не представляю, откуда взялись эти слухи.



Я вчера в раздевалке при всей команде сказал Павлу, что ничего подобного и в помине нет. Если даже мы когда-то захотим расстаться с ним, то мы все скажем в лицо, а не где-то там за углом», — сказал Шашков.