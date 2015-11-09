Коноплянка – лучший игрок матча «Севилья» - «Реал»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка признан лучшим игроком в поединке команды Унаи Эмери против мадридского «Реала» (3:2).

Высокая активность на протяжении большей части игрового времени, постоянные попытки обострить игру, смелые заходы на обводки, удары по воротам и две голевые передачи – вот те факторы, за которые авторитетный портал whoscored.com признал Коноплянку абсолютно лучшим игроком матча, поставив ему достойную уважения оценку 9,4. Ближайший преследователь поляк Гжегож Крыховяк получил «всего лишь» 8 баллов, а все остальные участники матча не дотянули и до этого показателя.

Лучшим игроком матча Евгения признали также и два авторитетнейших испанских издания – Marca и AS. Первое поставило украинцу 8 баллов. Причем, что характерно, оппонент Коноплянки, бразилец Данило, получил 3,5 – худший показатель среди «бланкос», а Роналду наиграл на четверочку.