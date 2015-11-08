Ловчев: «Краснодар» показал, что против ЦСКА не нужно играть в регби»

Эксперт Евгений Ловчев поделился своими впечатлениями от матча «Краснодар» – ЦСКА, в котором армейцы потерпели первое поражение в этом чемпионате (1:2).

– ЦСКА приучил в этом сезоне всю лигу к одной простой вещи. Почему-то соперники ЦСКА бояться армейцев, еще до начала матча вбивая себе в голову, что надо играть только на контратаках. Как началось это с первой же игры, когда «Рубин» стал памятником у своих ворот, так и продолжается. Но мало того, что боятся – так еще и ЦСКА приучил к той мысли, что как бы ни складывался матч, армейцы все равно дожмут соперника. Особенно показателен матч с «Мордовией». Но почему так происходит, почему у команды Слуцкого получалось и запугать, и перекусить по ходу игры соперника, если кто-то вдруг осмеливался выйти вперед.

Потому что все почему-то не создавали контригру. Вот это и бесит: мало того, что стоят у своих ворот, так и при перехвате мяча просто бездумно бьют его вперед – а там нет никого! И получается, что мы раз за разом отмечаем гении ЦСКА: и Фернандес хорош в атаке при подключении, и Игнашевич в 36 лет все успевает, и Дзагоев в порядке. Но сегодня перед ними была команда, которая в основе держит владение мячом. Она, отобрав мяч, не играет в регби – не лупит этот мяч на чужую половину поля. Идет не просто пас ради паса, у «Краснодара» в этом матче была хорошая подстройка под игрока, владеющего мячом, там высокая культура паса – все точно, в ногу, под нужную скорость. И вот тогда-то получаются контратаки, которые заставляют армейцев ошибаться. И вот тогда заметно, что Фернандес, когда его напрягают, то есть Фернандес, не убегающий в атаку, а защищающийся – не самого высокого уровня игрок.

Не могу сказать, что ЦСКА провел плохой матч. Но армейцы привыкли, что вот так – осмысленно, нагло, против них контратакуют только в Лиге чемпионов, вернее, даже в квалификации турнира. Плюс, конечно, «Краснодар» уже опытная команда, которая, несмотря на молодость клуба, уже многое прошла. Видно, что вписался уже Каборе, что прибавил Смолов и ему явно подсказали, как найти место на поле, как надо играть, чтобы иметь моменты.

Теперь по раскладу на чемпионскую гонку. Нет сомнений, что ЦСКА будет брать свои очки. И все зависит от того, будут травмы у лидеров команды и будут ли брать свои очки конкуренты.