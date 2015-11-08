Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Краснодар» показал, что против ЦСКА не нужно играть в регби»

Ловчев: «Краснодар» показал, что против ЦСКА не нужно играть в регби»

8 ноября 2015, 21:13
2

Эксперт Евгений Ловчев поделился своими впечатлениями от матча «Краснодар» – ЦСКА, в котором армейцы потерпели первое поражение в этом чемпионате (1:2).

– ЦСКА приучил в этом сезоне всю лигу к одной простой вещи. Почему-то соперники ЦСКА бояться армейцев, еще до начала матча вбивая себе в голову, что надо играть только на контратаках. Как началось это с первой же игры, когда «Рубин» стал памятником у своих ворот, так и продолжается. Но мало того, что боятся – так еще и ЦСКА приучил к той мысли, что как бы ни складывался матч, армейцы все равно дожмут соперника. Особенно показателен матч с «Мордовией». Но почему так происходит, почему у команды Слуцкого получалось и запугать, и перекусить по ходу игры соперника, если кто-то вдруг осмеливался выйти вперед.

Потому что все почему-то не создавали контригру. Вот это и бесит: мало того, что стоят у своих ворот, так и при перехвате мяча просто бездумно бьют его вперед – а там нет никого! И получается, что мы раз за разом отмечаем гении ЦСКА: и Фернандес хорош в атаке при подключении, и Игнашевич в 36 лет все успевает, и Дзагоев в порядке. Но сегодня перед ними была команда, которая в основе держит владение мячом. Она, отобрав мяч, не играет в регби – не лупит этот мяч на чужую половину поля. Идет не просто пас ради паса, у «Краснодара» в этом матче была хорошая подстройка под игрока, владеющего мячом, там высокая культура паса – все точно, в ногу, под нужную скорость. И вот тогда-то получаются контратаки, которые заставляют армейцев ошибаться. И вот тогда заметно, что Фернандес, когда его напрягают, то есть Фернандес, не убегающий в атаку, а защищающийся – не самого высокого уровня игрок.

Не могу сказать, что ЦСКА провел плохой матч. Но армейцы привыкли, что вот так – осмысленно, нагло, против них контратакуют только в Лиге чемпионов, вернее, даже в квалификации турнира. Плюс, конечно, «Краснодар» уже опытная команда, которая, несмотря на молодость клуба, уже многое прошла. Видно, что вписался уже Каборе, что прибавил Смолов и ему явно подсказали, как найти место на поле, как надо играть, чтобы иметь моменты.

Теперь по раскладу на чемпионскую гонку. Нет сомнений, что ЦСКА будет брать свои очки. И все зависит от того, будут травмы у лидеров команды и будут ли брать свои очки конкуренты.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дима1960
1447010739
"Краснодар"- молодцы!
Ответить
Nerlinger
1447011447
кто тебя вообще комментировать просит?! ХВАТИТ бредить!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
5
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
10
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
14
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+