Смолов: «Рассчитываем взять три очка в игре с ЦСКА»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал в каком настроении команда подходит к поединку 15 тура чемпионата России против московского ЦСКА.

«Настроение хорошее. Нам удалось одержать очень важную победу в плане турнирного положения, и наши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы существенно увеличились. Команда обретает свою игру, и результаты об этом свидетельствуют. Поэтому с хорошим настроением подходим к игре с ЦСКА и рассчитываем набрать три очка.

Мы вработались в график «две игры в неделю». Плюс много новых футболистов, начинаем потихоньку сыгрываться. Все это вместе дает плоды. Нас не устраивали результаты, все сплотились одной идеей, стали поддерживать друг друга, и это видно на поле.

На ЦСКА настраиваемся не как на любую другую игру, но на них, в принципе, настраиваться не нужно. Все прекрасно отдают себе отчет о том, какой матч предстоит в воскресенье и против какого соперника», – сказал нападающий.