Фахриев: «На зимние сборы «Рубин» поедет с новым тренером»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал, что главный тренер Валерий Чалый будет работать с командой только до конца года.

«Чалый и Кузнецов будут работать в «Рубине» только до Нового года. Таковы были условия нашего сотрудничества. Оба тренера об этом знали. Чалый и Кузнецов остались в клубе, когда поменялся президент, а в отставку был отправлен работавший с командой полтора года Ринат Билялетдинов. Мы попросили их задержаться в Казани и готовить команду к играм. Клуб признателен этим людям за согласие на предложение в непростой для «Рубина» ситуации. И нам небезразлична их дальнейшая судьба. Мы постараемся помочь им с трудоустройством.

А «Рубин» на зимние сборы поедет с новым главным тренером. Клуб занят поиском специалиста, который поставит команде игру», – сообщил Фахриев.