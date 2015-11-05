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«Спартак» встал на сторону Аленичева в споре с футболистами

5 ноября 2015, 16:15
15

В конфликте с футболистами Денисом Глушаковым и братьями Кириллом и Дмитрием Комбаровыми руководство «Спартака» встало на сторону главного тренера.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Спартак» выставил на трансфер нескольких игроков.

«В сложившейся ситуации данная тройка игроков перестала реагировать на требования со стороны Аленичева после того, как главный тренер рекомендовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Ожидается, что все три игрока покинут клуб в зимнее трансферное окно.

У Аленичева есть серьезный кредит доверия со стороны руководства „Спартака“ и лично владельца команды Леонида Федуна. Планируется, что перед зимним перерывом руководство „Спартака“ сделает официальное заявление о том, что клуб берет курс на омоложение состава», – сообщает источник.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (15)
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firs04
1446730244
Глушакова надо и из сборной пнуть.Его уровень это фнл, а то и ниже
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loko-the_best
1446733507
Дениса обратно в Локомотив!
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Consileri
1446733532
Всё-таки Аленичев не импульсивный Моуринью, который в большинстве коллективов своей тренерской деятельность устраивал скандалы. И это правильно, что руководство клуба поддерживает своего тренера. Аленичев способный специалист. Однако это именно тот случай, когда тренеру нужно доверие, когда нужна поддержка сверху, чтобы он раскрылся и помог команде. Будем надеяться, что всё сложится удачно и коллектив решит все свои проблемы.
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Сармат Ростов
1446734428
Если объективно, то любой из нас сделал бы то же, что и Аленичев. Ну ведь так? Не хочешь работать- до свидания!!!
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mgordeev
1446736783
Что ж Аленичев такой конфликтный-то. Как Моуриньо. Только Моуриньо тренировать умеет.
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апоголлл
1446746506
ну они наверно подумали что они умней аленичева и опытней
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AKMAN10
1446746511
Аленичева гнать из Спартака,Гамулу надо брать.
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pravda
1446795926
Отставить панибратство, все правильно сделали!
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fominik
1446840455
Этих "товарищей" изначально не должно было быть в "Спартаке",а когда тренируют Аленичев,Титов(технори и импровизаторы) то и подавно Глушакову и "братьям" (деревянным по уши) ловить нечего.Идите с миром от куда пришли,если возьмут конечно...но боюсь такой "баласт" вряд ли кому пригодиться
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Дима1960
1446946107
А не подумать ли руководству "Спартака" головой
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