«Спартак» встал на сторону Аленичева в споре с футболистами

В конфликте с футболистами Денисом Глушаковым и братьями Кириллом и Дмитрием Комбаровыми руководство «Спартака» встало на сторону главного тренера.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Спартак» выставил на трансфер нескольких игроков.

«В сложившейся ситуации данная тройка игроков перестала реагировать на требования со стороны Аленичева после того, как главный тренер рекомендовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Ожидается, что все три игрока покинут клуб в зимнее трансферное окно.

У Аленичева есть серьезный кредит доверия со стороны руководства „Спартака“ и лично владельца команды Леонида Федуна. Планируется, что перед зимним перерывом руководство „Спартака“ сделает официальное заявление о том, что клуб берет курс на омоложение состава», – сообщает источник.